Medipol Başakşehir Beşiktaş maçında tam 5 gol vardı

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'yla bir çıkış arayan Medipol Başakşehir, son dönemde yaşanan sakatlıklarla zor günler geçiren Beşiktaş ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.





Tam 5 golün olduğu mücadele, turuncu-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.





Başakşehir'in gollerini Okaka (2) ve Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın 2 golünü ise Alex Teixeira ve 90+1'de penaltı vuruşu ile Batshuayi attı.





Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, ligde 3. galibiyetini alarak puanını 9 yaptı.





Ligde 17 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş ise, milli aradan puan kaybıyla döndü.





Beşiktaş, önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına gidecek.





Puan durumu







