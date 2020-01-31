Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçında 4 gol vardı: İşte son puan durumu /31 Ocak 2020 23:51

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçında 4 gol vardı: İşte son puan durumu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. İlk yarısı Crivelli ve Ayite'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, ikinci yarıda oyuna hızla başlayan evsahibi ekip, Visca'nın iki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. 

Medipol Başakşehir bu sonuçla, puanını 39'a yükseltirken, Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı. 

Karşılaşmanın önemli anları

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde Demba Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Candeias’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

48. dakikada Demba Ba’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca’nın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada sağ çaprazdan Polomat’ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli’nin ceza sahası içine verdiği pasta Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Son puan durumu

???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçında 4 gol vardı:... Sonraki Haber >>

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Yandaş Hadi Özışık sözü tükenince stüdyoyu terk etti

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:03:22