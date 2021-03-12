Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında gol düellosu /12 Mart 2021 21:15

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında gol düellosu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ile start aldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede tam 5 gol vardı.

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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçtan Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı. 

Karşılaşma hızlı başladı. 4. dakikada Aleksic'in, 7. dakikada Vincent Aboubakar'ın vuruşlarında top direkten döndü. Dakikalar 42'yi gösterirken; Cyle Larin, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14. golünü attı. 

İlk yarıyı Beşiktaş, 1-0 önde tamamlarken; 52'de Deniz Türüç, skoru eşitledi. Kalesinde gördüğü golün ardından oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş, 67'de Welinton ile golü buldu. Siyah Beyazlılar, golün ardından oyun kontrolünü elinde tutmasına karşın; 76'da sonradan oyuna giren Demba Ba'nın golü geldi. Senegalli, skoru 2-2'ye getirirken; golünün ardından sevinmemesi dikkat çekti. 

Dakikalar 85'i gösterirken; bu kez sahneye Josef de Souza çıktı. Rosier'in ortasında ön direkte topla buluşan Brezilyalı sertv e düzgün vurarak topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 29 puanda kaldı. 

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