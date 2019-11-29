Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir-Roma maçında 3 gol vardı /29 Kasım 2019 00:04

Başakşehir-Roma maçında 3 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki 5. maçına çıkan Başakşehir konuk ettiği Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma fırsatını son maça bıraktı.

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Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 5. maçında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. 

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir'in gruptan çıkabilmesi için son haftada Mönchengladbach'ı deplasmanda mağlup etmesi gerekiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

65. dakikada Pellegrini'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola'nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

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