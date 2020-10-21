Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı /21 Ekim 2020 00:31

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Sezonu şampiyon olarak kapatan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında Leipzig'e deplasmanda 2-0 yenildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
 
Türkiye'nin temsilcisi Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında RB Leipzig deplasmanına konuk oldu.
Başakşehir, etkili bir oyun ortaya koyamadığı maçta rakibine 2-0 yenildi.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.

RB Leipzig gruptaki ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak. Başakşehir ise 28 Ekim'de PSG'yi konuk edecek.

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