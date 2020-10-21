Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Türkiye'nin temsilcisi Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında RB Leipzig deplasmanına konuk oldu.
Başakşehir, etkili bir oyun ortaya koyamadığı maçta rakibine 2-0 yenildi.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.
RB Leipzig gruptaki ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak. Başakşehir ise 28 Ekim'de PSG'yi konuk edecek.
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