Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir, şampiyonu 3 golle devirdi /23 Mayıs 2022 00:44

Medipol Başakşehir, şampiyonu 3 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında şampiyon Trabzonspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında  şampiyon Trabzonspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir rakibini 3 golle devirdi.

Maçın 11. dakikasında Okaka ile öne geçen Medipol Başakşehir, 31. dakikada Epureanu ile farkı ikiye çıkardı.

42. dakikada ise sahneye çıkan Serdar Gürler skoru 3-0'a getiren isim oldu.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken Trabzonspor'un golü ise 59. dakikada Nwakaeme'den geldi: 3-1.

Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaha Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla şampiyon Trabzonspor sezonu 81 puanla tamamlarken, Medipol Başakşehir ise ligi 65. puanla 4. sırada tamamladı.

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