Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında 4 gol vardı: İşte son puan durumu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, maçın son dakikalarında bulduğu golün yardımıyla 2-2'lik skorla zorlu deplasmandan 1 puanı çıkardı.





20. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin plasesini kaleci Uğurcan Çakır çıkardı, yükseklik kazanan topa kale önünde kafayı vuran Enzo Crivelli ise Trabzonspor savunmasına takıldı.





37. dakikada Anthony Nwakaeme'nin sol çaprazdan gönderdiği şutu kaleci Mert Günok çeldi, hemen akabinde içeri doldurulan topu önünde bulan Alexander Sörloth'un vuruşunda Mert bir kez daha gole izin vermedi. Pozisyonu takip eden Sörloth tekrar şansını denedi ancak bu kez de Martin Skrtel topu çizgiden çıkardı.





59. dakikada kullanılan kornerde Alexander Sörloth'un kafa vuruşunu Martin Skrtel eliyle kesince hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Daniel Sturridge hata yapmadı ve konuk ekibi öne geçirdi.





65. dakikada rakip kaleciyle karşı karşıya kalan Enzo Crivelli çalım denedi ancak Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltıyı kazandırdı. Topun başına geçen Edin Visca soğukkanlı bir vuruşla fileleri havalandırarak skora denge getirdi.





71. dakikada Robinho'nun sol kanattan çevirdiği topa gelişine sert vuran Junior Caiçara direğe takıldı.





78. dakikada Robinho'nun ceza sahasından kaleye gönderdiği şutu Uğurcan Çakır çeldi, seken topu önünde bulan ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren isim Martin Skrtel oldu.





Uzatma dakikalarında Yusuf Sarı'nın asistinde kafayı vuran Alexander Sörloth skoru dengeledi ve maçın skorunu tayin etti.





Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar puanları paylaşarak sahadan ayrıldı.





Bu beraberliğin ardından puanını 14'e yükselten ev sahibi Medipol Başakşehir 6. sıraya yerleşirken, konuk ekip Trabzonspor 15 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.





PUAN DURUMU



