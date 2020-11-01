Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir üst üste üçüncü kez... /01 Kasım 2020 21:45

Medipol Başakşehir üst üste üçüncü kez...

Spot Toto Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, ilk üç haftada puanla tanışamazken, 7. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-1'le geçerek bu kez üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında konuk ekip, Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Medipol Başakşehir, 59. dakikada Aleksic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İttifak Holding Konyaspor ise 69. dakikada Kravets'in attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, Medipol Başakşehir mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 10'a yükseltti, İttifak Holding Konyaspor ise 6 puanda kaldı. 

Medipol Başakşehir ligde gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek, İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

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