Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı /19 Kasım 2020 23:10

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'de Milli Takım kampında yer alan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Medipol Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlamıştır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:33:27