Medipol Başakşehir'den UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Sporting Lizbon’u uzatmalar sonunuda 4-1 mağlup ederek son 16’ya kalmayı başardı. Edin Visca iki golle geceye damga vurdu.





UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Sporting Lizbon’u evinde ağırladı. Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1 tamamlandı. Uzatmalara giden maçta 119’da penaltı ile golü bulan Turuncu Lacivertli takım son 16 turuna adını yazdırdı.





SON DÜDÜK ÖNCESİ GOLLER GELDİ







Başakşehir’e normal sürede üstünlüğü getiren goller, 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic ve 90+2. dakikada Visca’dan geldi. Sporting’in tek sayısını ise 68. dakikada Vietto kaydetti. Uzatmalarda iki takım da pozisyon bulamazken, 119. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Edin Visca, 3-1’den turun dönmesini sağladı. İlk yarının sonunda Aleksic, normal sürenin bitiminde Visca ve 120. dakikaya girerken Visca’nın penaltısıyla golleri bulan Başakşehir turu almayı başardı. Avrupa’da kalan tek temsilcimiz olan Başakşehir, Mart ayını gördü. Başakşehir’in bu kulvarda en skorer ismi olan kaptan Edin Visca, bu maçla birlikte gol sayısını da 12’ye çıkardı.





SKRTEL’İN KAFA GOLÜ PERDEYİ AÇTI





Maçta Sporting Lizbon oyuna dengeli başladı. Başakşehir ise ilk dakikalarda erken bir golle tura ortak olma arzusundaydı. Portekiz ekibi daha çok kontro kavalamaya çalıştı. Ancak Turuncu-Lacivertli takım buna çok fazla iktan tanımadı. İlk yarım saatlik dilim sonrası Başakşehir’in baskısı arttı. 30. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kafayla indirdiği topla buluşan Demba Ba’nın vuruşunda, kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Golün gelişine ise engel olamadı. 31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca’nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba’nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca kale sahası önünde Skrtel kafayla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Bu gol tur için umutları da arttırdı.





45’TE JENERİKLİK GOL GELDİ





Sporting golden sonra Başakşehir’in tura ortak olmaması için öne çıktı. Bu bölümde Mert Günok yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına güven verdi. 45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Ceza sahasının neredeyse köşesine gelen bölgeden direk topu kaleye gönderdi. Ön direğe doğru hamle yapan kaleci Maximiano’yu açıkta kalınca top uzat köşeden ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi. Bu sonuç tur için yeterliydi.





SPORTİNG LİZBON’DAN ŞOK GOL





Maçın ikinci yarısının hikayesi farklı başladı. Turun Başakşehir’e geçmesi rakibin oyun anlayışını değiştirmesine neden oldu. Başakşehir Mert’in de yardımıyla ilk baskıyı atlattı. 56’da temsilcimiz Demba Ba ile üst üste iki kez gol girişiminden faydalanamadı. Portekiz temsilcisi ise kendisini rahatlatan golü 68. dakikada buldu. Sporting Lizbon Acuna’nın soldan yaptığı orta ile golü buldu. Savunmanın arasından topa iyi yükselen Vietto, kafayla kaleci Mert’in sağından fileleri havalandırarak durumu 2-1 yaptı. Bu gol turu Başakşehir’den alıp Sporting’e götürdü.





VİSCA SAHNEYE ÇIKTI MAÇI UZATMAYA TAŞIDI







Başakşehir’in turu geçebilmesi için artık iki gole daha ihtiyacı vardı. Skor ancak 4-1 olursa Okan Buruk’un takımı son 16’ya kalabilecekti. Karşılaşmada son 3 dakikalık uzatmalar başladığında artık herkes turu Sporting’e vermişti. Ancak gecenin yıldızı Visca son sözü 90+1’de söyledi. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Visca önce önünü boşalttı. Kalabalık savunmaya rağmen şut açısını buldu ve topu kaleci Maximiano’nun solundan ağlarla göndererek skoru 3-1 yaptı. Bu gol maçın uzatmalara gittiğini gösteriyordu.





TURU GETİREN PENALTI GOLÜ VİSCA’DAN





Visca’nın uzatmada attığı gol ile mücadele yeniden eşit olarak başladı. Son söz yine edin Visca’ya düştü. 117. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Caiçara ceza sahası içinde Vietto’nun müdahalesiyle yerde kalınca İspanyol hakem Lahoz penaltı noktasarı gösterdi. 119. dakikada penaltıyı kullanan Visca düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara göndererek tabelayı 4-1 yaptı. Bu gol maç penaltılara kalmadan turun Başakşehir’e geldiğini ilan etti.





MAÇ KADROSU







Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike (Dk. 77 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Robinho), Visca (Dk. 120 Ponck), Aleksic, Elia (Dk. 85 Gulbrandsen), Demba Ba





Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel (Dk. 90+1 Henrique), Bolasie (Dk. 60 Plata), Vietto, Cabral (Dk. 73 Doumbia), Sporar (Dk. 108 Mendes)





Goller: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic, Dk. 90+1 ve 119 (Penaltıdan) Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Vietto (Sporting Lizbon)





Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Buruk (Teknik direktör) Dk. 37 Aleksic, Dk. 71 Clichy, Dk. 74 Epureanu, Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Wendel, Dk. 42 Vietto (Sporting Lizbon)





Stat: Başakşehir Fatih Terim





Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)