Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir'in Başkanı Gümüşdağ da virüs kaptı /24 Mart 2020 21:48

Medipol Başakşehir'in Başkanı Gümüşdağ da virüs kaptı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

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Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Başakşehir’in resmi medya kanallarından yapılan açıklamada Gümüşdağ'ın koronavirüs semptomları gösterdiği için hastaneye gittiği, yapılan ilk testin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

47 yaşındaki Gümüşdağ'ın yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçlarını alana kadar hastanede izolasyon altında kalacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular, teknik heyet ve idarecilere yapılan koronavirüs testinin sonucu belli oldu. Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı futbolcuların koronavürüs testinin negatif çıktığı belirtildi.
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