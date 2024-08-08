Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırmasının ardından Ukrayna’daki askeri operasyonların “açıkça sınır dışı bir karakter kazanması gerektiğini” belirten Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Bu artık sadece resmi topraklarımızı iade etme ve Nazileri cezalandırma operasyonu değil. Halen mevcut olan Ukrayna topraklarına da girmenin mümkünlüğünü ve gerekliliğini gösteriyor. Odessa’ya, Kharkov’a, Dnepropetrovsk’a, Nikolaev’e. Kiev’e ve ötesine,” ifadelerini kullandı.Medvedev, Ukrayna’nın belirli tanınmış sınırları anlamında herhangi bir kısıtlama olmaması gerektiğini ve bu sınırların “artık diplomatik reveranslar olmadan açıkça tartışılabilir ve tartışılmalıdır” dedi. Kiev ve Batı’nın, Rusya’nın “yalnızca kendisi için kabul edilebilir ve faydalı olduğunu düşündüğünde duracağını” anlaması gerektiğini vurguladı.6 Ağustos’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesindeki Nikolaevo-Daryino ve Oleshnya yerleşimlerinin yakınındaki Rus mevzilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ertesi akşam, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Vladimir Putin’e Ukrayna ordusunun ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerini “büyük çaplı bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Saldırıya binden fazla askeri personelin katıldığı belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarının 315 kişiye ulaştığı, bunların arasında 100 kişinin öldüğü ve 7’si tank olmak üzere 54 zırhlı aracın imha edildiği iddia edildi.Çeçen özel kuvvet komutanı Apty Alaudinov, Kursk bölgesindeki durumun kritik olmadığını ve Akhmat özel kuvvet birimlerinin bölgeye ulaştığını belirtti. Alaudinov, Ukrayna kuvvetlerinin yok edileceğine dair güvence verdi.Apty Alaudinov, Çeçen Akhmat özel kuvvet birimlerinden birinin Kursk bölgesinde bulunduğunu söyledi. “Kritik veya trajik bir olay yaşanmadı. Evet, düşman sınır bölgelerine girdi. Birçok yerleşim yeri düşman tarafından işgal edildi. Belarus sınırından aktardığı tüm güçlerini toplayarak mümkün olduğu kadar ilerlemeye çalışıyor. Bu güçler imha edilecek,” dedi.Alaudinov, durumu “daha az kapsamlı” olarak değerlendirdiğini belirtti ve “kritik bir durum yok” dedi.