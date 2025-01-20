Samanyolu Haber /Dünya / Medvedev: Biden 'çok ağır bir kriz mirası' bıraktı /20 Ocak 2025 13:42

Medvedev: Biden 'çok ağır bir kriz mirası' bıraktı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesi onlarca yıl alabilir, ancak mevcut koşullarda bu normalleşme prensipte imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Medvedev, ABD’nin görevden ayrılmaya hazırlanan Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin, haleflerine Rusya ile ilişkiler konusunda “çok ağır bir kriz mirası” bırakacağını söyledi. Medvedev’e göre, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesi onlarca yıl alabilir, ancak mevcut koşullarda bu normalleşme “prensipte imkansız”.

Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Biden yönetiminin aldığı zararlı kararların etkileri uzun süre devam edecek. Bu yüzden iletişim kurmak son derece zor olacak. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi onlarca yıl alabilir. Ancak benim görüşüme göre, mevcut koşullarda bu zaten prensipte imkansız. Dahası, dürüst olmak gerekirse, bu normalleşmenin gerçekten gerekli olup olmadığı bile belirsiz.”

“Batı ile Savaşı Biden Başlattı”

Medvedev, Joe Biden’ın Barack Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yaptığı dönemdeki kişisel deneyimlerini de paylaştı. Biden’ı “tecrübeli ve genel olarak zeki bir siyasetçi” olarak nitelendiren Medvedev, o dönemde Biden’ın Ukrayna’ya duyduğu “sağlıksız ilgiyi” fark ettiğini söyledi. Medvedev, bu durumu, Biden’ın Barack Obama’dan aldığı bir talimat olarak açıkladığını belirtti ve “Bu talimat zamanla saplantıya dönüştü” dedi.

Medvedev, Joe Biden’ın “Batı’nın Rusya ile savaşını” başlattığını ve bunun neredeyse NATO ile bir nükleer çatışmaya dönüştüğünü öne sürdü. Medvedev şunları ekledi: “Evet, kabul etmek gerekir ki, bu savaş ekonomik açıdan ABD’ye fayda sağlıyor. Ancak bunun siyasi maliyetleri ve ölümcül bir çatışma riski çok daha ciddi.”
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