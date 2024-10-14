Samanyolu Haber /Dünya / Medvedev: 'Canavarı uyandırmayın!' /14 Ekim 2024 10:28

Medvedev: 'Canavarı uyandırmayın!'

Polonya’nın eski Genelkurmay Başkanı Raimund Andrzejczak, Polonya medyasına yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Baltık ülkelerine saldırması durumunda Polonya’nın “doğrudan St. Petersburg’a saldıracağını” söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bunun üzerine Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Polonya’nın eski Genelkurmay Başkanı Raimund Andrzejczak’ın St. Petersburg’a yönelik saldırı tehditlerine sert bir yanıt verdi.

Medvedev, Polonya’nın tarihsel bölünmelerine atıfta bulunarak, Polonya’nın “canavarı uyandırmaması” gerektiğini belirtti.
Medvedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “O, emekli bir aptal, Polonya’nın sayısız bölünmesini hatırlar ve canavarı uyandırmazdı.

Aksi takdirde, Varşova Rus İmparatorluğu’nun bir parçasıydı, sıkıldınız mı?” diyerek, Polonya’nın geçmişte Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olduğunu hatırlattı.

Andrzejczak’ın Açıklamaları ve Rusya’nın Yanıtı

Polonya’nın eski Genelkurmay Başkanı Raimund Andrzejczak, Polonya medyasına yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın Baltık ülkelerine saldırması durumunda Polonya’nın “doğrudan St. Petersburg’a saldıracağını” söylemişti. 

Ayrıca Varşova’nın, Moskova ile olası bir savaşta kullanılmak üzere menzili 900 kilometreye kadar olan 800 füze satın aldığını belirtmişti.
Bu açıklamalar, Batı’da Rusya ile NATO arasında doğrudan bir silahlı çatışmaya dair giderek artan söylemlerin bir parçası olarak görülüyor. 
NATO, Rusya’nın batı sınırları boyunca askeri faaliyetlerini artırmış durumda.

Kremlin, Medvedev’in açıklamasını destekleyerek, Moskova’nın kimseye tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarlarına yönelik herhangi bir tehlikeyi göz ardı etmeyeceğini ifade etti.  Rusya, NATO ile eşit temelde diyaloga açık olduğunu, ancak Batı’nın Avrupa’daki militarizasyon politikalarından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.
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