Samanyolu Haber /Dünya / Medvedev’den tehdit dolu cevap: NATO sınırlarına hipersonik füzeleri koyarız /08 Ocak 2023 11:35

Medvedev’den tehdit dolu cevap: NATO sınırlarına hipersonik füzeleri koyarız

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan Ruslar’la dayanışma içinde olduğunu gösterdiği video iki ülke arasını tekrar gerdi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, NATO sınırlarına hipersonik füzeleri yönlendiririz şeklinde sert cevap verdi.

Medvedev, bir nevi Washington’u uyardı ve hipersonik füzelerin yakında NATO kıyılarına yaklaşabileceğini söyledi.

Medvedev, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hipersonik seyir füzelerine sahip bir savaş gemisini Atlas Okyanusu’na konuşlandırmasına atıfta bulunarak "Yeni yılın esas hediyesi olan Zircon füzelerinden oluşan bir mühimmat paketi, dün NATO ülkelerinin kıyılarına doğru yola çıktı" dedi.
Medvedev füzelerin ABD kıyılarının 160 kilometre açığına yerleştirilebileceğini söyledi ve "Öyleyse sevinin! Bu füzeler Rusya ve müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturan herkesin aklını başına getirecektir" şeklinde konuştu.

samanyoluhaber.com / Moskova
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