Medvedev: Putin tutuklanırsa bunu savaş ilanı kabul ederiz

Rusya’dan UCM başsavcısına soruşturma





"Yaptırımlara rağmen silah üretiyoruz"





Ukrayna’dan AB’ye "mühimmat" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanlarından İhor Zovka da Avrupa Birliği’nin söz verdiği mühimmatı bir an önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ulaştırması çağrısında bulundu. Deutsche Welle’ye konuşan Zovka, sahada karşı taarruza geçebilmeleri için bu ayın sonuna kadar acil mühimmat desteğine gereksinim duyduklarını belirtti.