Medvedev: Ukrayna'ya nükleer silah tedariki Rusya'ya saldırıyla eşdeğer

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD basınına çıkan ve bazı Batılı yetkililerin ABD'nin Ukrayna'ya nükleer silah verebileceğini söylediğini iddia eden haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, söz konusu teklifin 'sorumluluktan uzak bir tutum olduğunu ve aşırıcılık içerdiğini' söylerken, Medvedev bunun Rusya'ya saldırı olarak kabul edileceğini belirtti.





PESKOV: GİTMEK ÜZERE OLAN YÖNETİM GERGİNLİĞİ ARTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklama yaptı. The New York Times'ın 'bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği' yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor. Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi" dedi. Peskov, bu tür tekliflerin ismini belirtmeyen şahıslar tarafından yapıldığına dikkati çekti.





ABD'de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği artırmaya devam ettiğini belirten Dmitriy Peskov, bunun endişe verici olduğunu söyledi. Rusya'nın geçen hafta, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış 'Oreşnik' isimli balistik füzenin kullanıldığını anımsatan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaların Batı tarafından dikkate alındığı umudunu paylaştı.





'TALİBAN İLE TEMASLARIN SÜRMESİ ÖNEMLİ'

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na 20 yılın ardından 2021 yılında bir kez daha Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın da 'terör listesinden' çıkarılmasını sağlayacak tasarının sunulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda ileride alınacak kararı bildireceklerini belirtti. Taliban'ın Afganistan'da yönetimde bulunduğuna dikkati çeken Peskov, Taliban ile temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti.





MEDVEDEV: TEHDİDİ DAHİ SAVAŞA HAZIRLIK ADDEDİLİR

Aynı zamanda Rusya'nın eski devlet başkanlarından ve başbakanlarından olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de Ukrayna'ya nükleer silah sağlanması yönündeki haberler hakkında Telegram hesabından değerlendirmelerde bulundu.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya nükleer silah sağlaması halinde, Moskova yönetiminin bu adımı Rusya'ya saldırı ile eşdeğer göreceğini, bunun da nükleer bir yanıt için zemin oluşturacağını söyledi. Medvedev, "Amerikalı siyasetçi ve gazeteciler, Kiev'e nükleer silah transferinin sonuçlarını ciddi ciddi ele alıyor" dedi. Böyle bir nükleer silah transferi tehdidinin dahi Rusya'ya karşı nükleer savaş hazırlığı addedilebileceğini belirten Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür silahların gerçekten sevk edilmesi ise ülkemize emrivaki bir saldırıyla eşdeğer sayılabilir."