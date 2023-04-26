Medvedev'den ilginç iddia

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dünyada nükleer çatışma yaşanma olasılığının arttığı uyarısında da bulunarak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.





Rus sivil toplum kuruluşu 'Znaniye' tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Medvedev, nükleer silah kullanma ve Ukrayna'nın Polonya ve diğer ülkeler tarafından 'sessizce parçalanması' olasılığına dair açıklamalarda bulundu.





Dünyanın hasta olduğunu ve muhtemelen yeni bir dünya savaşının eşiğinde bulunduğunu belirten Medvedev, yeni dünya savaşının kaçınılmaz olmadığının ve önlenebileceğinin altını çizdi.





"Batı'nın Kiev'e silah pompalamaya yönelik eylemleri dünya savaşını yakınlaştırıyor" diyen Medvedev, "Öngörülebilir gelecekte Ukrayna'nın Polonya ve diğer ülkeler tarafından 'sessizce parçalanması', Ukrayna'nın NATO'ya girmesinden veya bir dünya savaşı çıkmasından daha iyidir" ifadelerini kullandı.





Gerekli görülmesi halinde Rusya'nın nükleer silah kullanmakta hiç tereddüt etmeyeceği uyarısında bulunan Medvedev, Nükleer silahların Rusya için çok önemli olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:,





"Elinizde herhangi bir silah varsa, ki ben eski bir devlet başkanı olarak bunun ne olduğunu biliyorum, onu kullanmakta tereddüt etmeyeceğiniz belirli bir duruma hazırlıklı olmalısınız. Bu faktörlerin hiçbiri, potansiyel rakiplerimiz tarafından hafife alınmamalıdır.”