Samanyolu Haber /Dünya / Medvedev'den Japonya ile ilgili yeni açıklama /05 Temmuz 2022 22:24

Medvedev'den Japonya ile ilgili yeni açıklama

Tokyo yönetiminin, Rusya'dan 90 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil etmesi sonrasında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söylediği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Rus petrolü fiyatına üst sınır getirme önerisine yanıt veren Medvedev, "Piyasada petrol ciddi oranda daha az, fiyatı ise çok daha yüksek olacak. Üstelik fiyatlar, tahmini astronomik rakam olan 300-400 doların üzerine çıkabilir. Gaz fiyatlarındaki dinamikle karşılaştırın" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve gazına sahip olamayacağını ve 'Sahalin-2' LNG projesinde yer alamayacağını da vurguladı.

Rusya, ABD'nin ardından Rusya'ya yaptırımları onaylayarak Rus altını ithalatını ve Rusya sanayisinin güçlenmesini sağlayan ürünlerin ihracatını yasakladı.

Tokyo, Rusya'dan 90 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil ederken özel kişiler arasında Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko, viyolonsel sanatçısı Sergey Roldugin ve eşi Yelena Mirtova, Severstal sahibi Aleksey Mordaşov'un eşi Marina Mordaşova ile oğlu, Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar gibi isimler yer aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Medvedev'den Japonya ile ilgili yeni açıklama Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:01