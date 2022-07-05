Medvedev'den Japonya ile ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söyledi.





Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Rus petrolü fiyatına üst sınır getirme önerisine yanıt veren Medvedev, "Piyasada petrol ciddi oranda daha az, fiyatı ise çok daha yüksek olacak. Üstelik fiyatlar, tahmini astronomik rakam olan 300-400 doların üzerine çıkabilir. Gaz fiyatlarındaki dinamikle karşılaştırın" ifadelerini kullandı.





Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve gazına sahip olamayacağını ve 'Sahalin-2' LNG projesinde yer alamayacağını da vurguladı.





Rusya, ABD'nin ardından Rusya'ya yaptırımları onaylayarak Rus altını ithalatını ve Rusya sanayisinin güçlenmesini sağlayan ürünlerin ihracatını yasakladı.





Tokyo, Rusya'dan 90 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil ederken özel kişiler arasında Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko, viyolonsel sanatçısı Sergey Roldugin ve eşi Yelena Mirtova, Severstal sahibi Aleksey Mordaşov'un eşi Marina Mordaşova ile oğlu, Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar gibi isimler yer aldı.



