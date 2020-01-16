Medvedev'in yeni görevi bakın ne oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlık görevine Mihail Mişustin'i getiren kararnameyi imzaladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre imzalanmasının ardından aynı gün yürürlüğe giren kararnameyle Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.





Putin imzaladığı bir başka kararname ile, dün istifasını sunan eski başbakan Dmitriy Medvedev'i de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atadı.









Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da bugün yapılan oylamada Mişustin'in başbakanlık adaylığı kabul edilmişti.





Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.