Medya davasında 7 gazetecinin adli kontrolü kaldırıldı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden başlayan 8 sanıklı davada ara karar açıklandı. Yargıtay’ın “örgüte üye olmak” ve “örgüte yardım” suçlarından cezalarını bozduğu aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, savunması alınmayan Atilla Taş dışındaki 7 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.







İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 3’üncü duruşmaya, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen Atilla Taş’ı avukatı temsil etti.





TANIKLAR GAZETECİLERİ AKLADI





Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan Ali Akkuş’u tanıdıklarını beyan eden 3 tanık, bu kişinin Zaman Gazetesi’nde herhangi bir örgütsel bağ değil profesyonel iş kapsamında çalıştığını söyledi. Diğer tanıklar da sanıklardan Ünal Tanık ve Yakup Çetin’in ‘terör örgütü’ niteliğinde herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söylediler. Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi’nden başka bir yerde çalışmadığını ve bu gazete kapandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız ve Yakup Çetin, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.





TAŞ’IN AVUKATI DOSYANIN AYRILMASINI TALEP ETTİ





Sanatçı ve yazar Atilla Taş’ın avukatı Sevgi Kalan, müvekkilinin attığı tweetlerle ilgili suç unsuru oluşmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Taş ile ilgili “ihlal” kararı verdiğini belirterek bu kararın dikkate alınması gerektiğini söyledi. Avukat Kalan, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında ayırma ve beraat kararı verilmesini talep etti.





AYIRMA TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK





Mahkeme heyeti, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu’un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Atilla Taş’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan izin beklenmesini dikkate alan heyet, bu suçlama yönünden savunması henüz alınmayan Atilla Taş hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması talebini ise daha sonra değerlendirilmesine karar veren heyet, duruşmayı 17 Şubat’a erteledi.







