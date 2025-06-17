Samanyolu Haber /Gündem / Medya dünyasında şok iddia: Selçuk Tepeli'nin NOW TV'deki işine son verildi /17 Haziran 2025 12:15

Medya dünyasında şok iddia: Selçuk Tepeli'nin NOW TV'deki işine son verildi

NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında ortaya atılan iddia kafaları karıştırdı. Selçuk Tepeli'nin NOW'daki işine son verildiği öne sürüldü.

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NOW TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin, yaklaşık 4,5 yılın ardından görevinden ayrılacağı iddia edildi. Kanal yönetiminin, özel hayatındaki düzensizlik gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. Tepeli'nin cuma günü son kez bülten sunması bekleniyor.

Yaklaşık 4,5 yıldır NOW TV (eski adıyla FOX TV) ekranlarında NOW Ana Haber bültenini sunan Selçuk Tepeli, iddiaya göre görevine veda etmeye hazırlanıyor. Tepeli'nin cuma günü son kez bülten sunacağı öne sürüldü.

GEREKÇE NE?
OdaTV'nin iddiasına göre; ayrılık kararı kanal yönetimi tarafından alındı. Gerekçe olarak ise Tepeli'nin özel hayatındaki düzensizlik gösterildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, karar medya kulislerinde geniş yankı buldu.

2020 YILINDA "MERHABA" DEMİŞTİ
Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının ardından ana haber bülteninin yeni yüzü olmuştu. 7 Eylül 2020'de ilk kez izleyici karşısına çıkan Tepeli, kısa sürede ekran dili ve yorumlarıyla izleyiciden olumlu geri dönüşler almıştı.

Bülten içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de dikkat çeken sunucu, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programla da ekranlara gelmişti.

PORTAKAL DA AYRILMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, bir dönem FOX Ana Haber'in en yüksek reytingli sunucularından biri olan Fatih Portakal da Sözcü TV'den ayrıldığını açıklamıştı.

Portakal'ın kararı, medya dünyasında "ana haber sunuculuğunda yeni bir dönem mi başlıyor?" sorularını beraberinde getirmişti.
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