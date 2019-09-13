Medyada 6 bin 517 nefret söylemi saptandı

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre nefret söylemine maruz kalan grupların dağılımı şöyle:







Yahudiler – 1133







Ermeniler – 973





Suriyeliler – 918





Yunanlar – 672





Rumlar – 439





Hristiyanlar – 370













Yahudiler en çok İsrail-Filistin çatışmalarını ve Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikleri konu alan haberlerde bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirilip düşmanlaştırılırken ‘Yahudi’ kelimesinin bir hakaret ifadesi olarak kullanılması da dikkat çekti.







Ermeniler genel olarak ‘Hocalı Katliamı’nı ve ‘Ermeni Soykırımı’nı anma günü konu alan metinlerde şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı.





Suriyeliler sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli vakalarla anıldı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandı; ayrıca güvenlik sorunları ve ‘terör’le özdeşleştirildi.





Nefret söyleminin yüzde 60’ı yerelde, yüzde 40’ı ulusalda





Metinlerin 2 bin 577’sini köşe yazısı, 2 bin 45’ini ise haber. Nefret söyleminin kaynağının yüzde 60’ı yerel, yüzde 40’ı ulusal medya.





Ulusal basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:





Yeni Akit – 284

Milli Gazete – 161

Yeniçağ – 118

Milat – 110

Diriliş Postası – 90





Yeni Akit ve Milli Gazete’deki nefret söylemi ağırlıklı olarak Yahudilere yapılırken, Yeniçağ’da ilk sırayı Yunanlar aldı.





Yerel basındaki nefret söylemi sıralaması şöyle:





Yeni Konya – 120

İstiklal – 62

Samsun Denge – 43

Ankara Anadolu – 34

Mersin İmece – 33





Yeni Konya gazetesi Yahudilere yönelik 97 nefret söylemi kullanarak Türkiye’de bu kulvarda ilk sırayı aldı.