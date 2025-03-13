Samanyolu Haber /Gündem / Medyada dev satış: Ciner Yayın Holding resmen devredildi /13 Mart 2025 18:46

Medyada dev satış: Ciner Yayın Holding resmen devredildi

Park Holding’in Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, farklı alanlarda yatırımları bulunan Can Grubu’na devri Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

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Ciner Holding'in tepe kuruluşu olarak faaliyet yürüten Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, Can Grubu’na devredildi.

Ekol Tv’nin haberine göre; Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek.

KENAN TEKDAĞ YÖNETECEK

Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, Ciner Yayın Holding’in yönetimi Can Grubu’na geçmiş oldu.

2007'DE KURULMUŞTU

Eylül 2007'de kurulan Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

CİNER MEDYADAN ÇEKİLDİ

Gerçekleşen satış, iş insanı Turgay Ciner'in medya alanından tamamen çekildiği anlamına geliyor.

Habertürk geçen yıl, internet sitesindeki köşe yazarlarının siyasi yazılarına son vermişti.

Ciner Holding bünyesindeki diğer şirketler şöyle: Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu.
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