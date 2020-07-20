Samanyolu Haber /Gündem / Medyada erime sürüyor: Gazete ve dergilerin toplam tirajı yine düştü /20 Temmuz 2020 11:24

Medyada erime sürüyor: Gazete ve dergilerin toplam tirajı yine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Yazılı Medya İstatistikleri'ni yayımladı.

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TÜİK verilerine göre gazete ve dergi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 5 bin 485 oldu.

Gazete ve dergilerin tirajı da 2019 yılında 2018 yılına göre %8,0 azaldı. Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olarak belirlendi, bunun %94,2'sini ise gazeteler oluşturdu.


TÜİK raporuna göre Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin %90,8'i yerel, %7,3'ü yaygın (ulusal),%1,9'u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, %65,9'u yaygın (ulusal), %29,5'i yerel, %4,5'i bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının %83,6'sı yaygın (ulusal), %15,7'si yerel ve %0,8'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise %83,7'si yaygın (ulusal), %12,9'u yerel ve %3,5'ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Rapordan öne çıkan diğer veriler şöyle:

Gazetelerin %29,7'si haftalık, %28,5'i haftada iki-altı gün arası, %17,8'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %23,4'ü aylık, %21,9'u üç aylık, %16,7'si altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %88,5'i günlük, %7,9'u haftada iki-altı gün arası, %2,0'ını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %62,1'ini aylık, %9,8'ini üç aylık, %8,7'sini haftalık, %7,8'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan gazetelerin %89,3'ü siyasi/haber/güncel, %2,1'i sektörel/mesleki, %1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin %17,9'u sektörel/mesleki, %14,1'i akademik, %9,5'i eğitim/sınav içerikli yayımlandı.
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