Samanyolu Haber /Gündem / Medyada flaş satış: Halktv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Flash Haber'i satın aldı /25 Kasım 2024 10:31

Medyada flaş satış: Halktv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Flash Haber'i satın aldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın aldığını açıkladı.

Mahiroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.

Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır."


 
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