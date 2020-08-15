Samanyolu Haber /Medya / Medyada virüs patlaması /15 Ağustos 2020 23:16

Medyada virüs patlaması

Milliyet gazetesi, ATV ve Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) toplamda 6 personelin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye’de tedbirlerin gevşetilmesinin akabinde günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 15 Ağustos'ta 1.256 ile son 45 günün en yüksek seviyesine çıktı.

Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda iki kişide, Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) biri gece diğeri gündüz kameramanı iki kişide ve ATV’de ise bir haber kameramanı ve bir güvenlik görevlisinde Covid-19'a rastlandı.

ATV’de çıkan pozitif vak'anın ardından diğer kameramanlar yıllık izin talebinde bulundu.

Milliyet, DHA ve ATV’de pozitif vak'aların temas ettiği diğer çalışanlar da araştırılmaya başlandı.
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