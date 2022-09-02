Medyanın 3 gün gizlediği Levent Göktaş’ın 7 sayfalık mektubu ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalandığını açıkladı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, yakalanmadan üç gün önce yazdığı ve gazetecilere gönderdiği mektubu Halk TV’deki Seda Selek ile Neden Sonuç programında aktardı.

“NECİP HABLEMİTOĞLU İSMİNİ BİLE BU HADİSE İLE ÖĞRENDİM”

Neden kaçtığına ilişkin, “Ben 2005’de emekli oldum. 2005’de emekli oldum. 2006’da avukat oldum. Çatışmasız normal bir hayata adım atmışken avukat bürom F… mensubu polisler tarafından basıldı. Büroma koydukları DVD nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandım.Polis ve savcılar tarafından emniyette üretildiği ortaya çıktı bu DVD’nin. Bu mahkemede incelenmedi. Adli emanette açılamaz hale getirildi. Dolayısıyla kendi parmak izlerini sildiler, bu nedenle ben tahliye oldum. 50 yaşına girdim. Yaklaşık 2.5 yılı hücre olmak üzere 5.5 yıl cezaevinde yattım. Gözümde bulanıklık nedeniyle görme kaybı oluştu ve 10 Mart 2014’de tahliye olduktan sonra hayata yeniden başladım. Avukatlık büromu yeniden açtım. Tam normal ve düzenli bir yaşama adım atmışken bu kez yine benimle ve Özel Kuvvetler ile hiçbir ilgisi olmayan, saçma sapan bir komplo ile karşılaştım. Bu süreçte haksız ve hukuka aykırı olarak 5.5 yıl hapis yattığım ve yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltına kararına uymadım. Bu yüzden kaçtım. Üzgünüm ama sizin de takdir edeceğiniz gibi normal bir insan olarak yaşamama izin verilmiyor. Ben sadece yaşam hakkımı geri istiyorum. Hukuk ve adalet istiyorum. Lütfen bana inanın. Necip Hablemitoğlu ismini bile bu hadise ile öğrendim.” diye yazdı.

“SUNUM YAPTIK EROL OLÇOK BEY ÇOK BEĞENDİ”





Enver Altaylı ve AKP’nin eski reklam danışmanı Erol Olçok ile bağlantısına da mektubunda yer veren Göktaş şu ifadeleri kullanmış:





“Sayın Enver Altaylı Bey ile ben hayatımda bir kez görüştüm. ve aynı zamanda tanıştım. Bu görüşme tarihi de 10 MART 2014 tarihinde CTE’nden çıktığım, 2015 yılında Danışmanlık şirketi kurduğum ve 2015 sonu 2016 başlarında rahmetli Erol Olçok beyle tanışma tarihine rastlar. Bu görüşme tarihi kesinlikle 2001 öncesi, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve devamı değildir, olamaz da çünkü görüşme konumuz toplantıya katılan 6-7 kişinin de teyit edeceği gibi danışmanlık şirketimize Antalya Belediyesinin TEDES işinin alınması için. Rahmetli Erol Olçok beyle görüşme bu maksatlıdır.









O tarihler de rahmetli Erol Olçok Bey AKP kurucu üyesi ve Medya sorumlusu idi. Antalya ilinde büyük bir TEDES işi vardı. Niyetim Erol Olçok beye bize yardımcı olmasını sağlamaktı. Yaptığımız araştırmada Erol Olçok beyin kıramayacağı dostlarından birinin Enver Altaylı Bey olduğunu öğrendik. Yardım istedik ve Enver Bey ricamızı kabul etti ve bize Erol Olçok’tan randevu aldı. Toplantıya 6-7 kişi katıldık sunum yaptık Erol Olçok Bey çok beğendi. İlgileneceğim dedi. O günden sonra ne Enver Altaylı beyi ne de Rahmetli Erol Olçok beyle görüşemezdik zaten bir süre sonra darbe oldu. Allah rahmet eylesin oğlu ile birlikte şehit oldu. Yani benim Sayın Altaylı ile 2004 öncesi 2002-2003-2004-2005-2006 ve devamında asla bir görüşmemiz yoktur. Tanımadığım içinde asla olamaz.”









GAZETELER MEKTUBU YAYINLAMADI

Saymaz, mektubun kendisine ulaşmasına ilişkin ise, “Bu mektubu üç gün önce yazdı ve kamuoyuna ulaştırılması için belli gazetelere gönderdi. Benim duyduğum kadarıyla bu gazetelerden biri böyle bir kişinin mektubunu yayınlamama kararı almışlar. Bu da o çevrelerden dün akşam benim elime ulaşmıştı. Ben bu şerhi anlamakla beraber kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmüş, aksi yönde hareket etmeye karar vermiştim. Bunu yazacaktım. Gözaltına alınmasının ardından yayın yönetmemiz Suat Toktaş’a sorarak, onun da iznini alarak yayınlama kararı aldım.” açıklamasında bulundu.