Samanyolu Haber /Gündem / Medyaya Gezi soruşturmasında yeni perde: Gazetecilerin pasaportlarına 'tahdit' kararı! /26 Mart 2025 23:47

Medyaya Gezi soruşturmasında yeni perde: Gazetecilerin pasaportlarına 'tahdit' kararı!

Medyaya yönelik Gezi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 2013 yılında Halk TV'nin Genel Müdürü olan gazeteci Şaban Sevinç ile yine aynı dönem Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün'ün pasaportlarına 'tahdit' kararı konuldu. Öte yandan başka gazetecilerin de pasaportuna tahdit konulduğu öğrenildi.

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Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da incelemeye almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yazı göndermiş ve 'Gezi Parkı olaylarını yasal gösteren' olarak nitelediği medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi talep etmişti.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" talep edilmişti.

GAZETECİLERİN PASAPORTLARINA 'TAHDİT' KARARI

Medyaya yönelik Gezi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Gezi Parkı döneminde etkin bir yol oynayan gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına 'tahdit' kararı konuldu. Ayrıca başka gazetecilerin de pasaportuna tahdit konulduğu öğrenildi.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın pasaportuna ise herhangi bir tahdit konulup konulmadığı bilinmiyor. Telefonla aradığımız Baykal, kendisine herhangi bir tahdit kararı konulmasının pek mümkün olmadığını öne sürdü.

Gezi eylemleri sırasında Şaban Sevinç Halk TV Genel Müdürü, Hakan Aygün ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alıyordu.
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