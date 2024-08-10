Samanyolu Haber /Dünya / Mega deprem korkusu yaşayan Japonya beşik gibi sallanıyor /10 Ağustos 2024 09:50

Mega deprem korkusu yaşayan Japonya beşik gibi sallanıyor

9 büyüklüğünde bir deprem yaşanma olasılığının çok yüksek olduğu uyarısının yapıldığı Japonya'da art arda depremler yaşanıyor...

SHABER3.COM

Son günlerde art arda depremlerin meydana geldiği Japonya, bugün de 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı.

Deprem ülkenin kuzeyinde yaşanırken tsunami alarmı verilmedi.

Japonya'nın güneybatısında önceki gün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün de başkent Tokyo'da 5,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

Sık sık deprem yaşayan Japonya'da Meteoroloji Kurumu, ilk defa yakın gelecekte ülkede büyük bir deprem yaşanma olasılığının arttığı uyarısında bulunmuştu. Uyarıda, şiddetli deprem riskinin normalden çok daha yüksek olduğu belirtilerek halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Bilim insanları ülkede 30 yıl içinde 8 ya da 9 büyüklüğünde bir deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu belirtiyor.

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide 20 bine yakın kişi ölmüş, yüzlerce kişi kaybolmuştu. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki sızıntı da dünyada nükleer felaket korkusunu tetiklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mega deprem korkusu yaşayan Japonya beşik gibi sallanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:20