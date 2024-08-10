Mega deprem korkusu yaşayan Japonya beşik gibi sallanıyor

Son günlerde art arda depremlerin meydana geldiği Japonya, bugün de 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı.



Deprem ülkenin kuzeyinde yaşanırken tsunami alarmı verilmedi.



Japonya'nın güneybatısında önceki gün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün de başkent Tokyo'da 5,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.



Sık sık deprem yaşayan Japonya'da Meteoroloji Kurumu, ilk defa yakın gelecekte ülkede büyük bir deprem yaşanma olasılığının arttığı uyarısında bulunmuştu. Uyarıda, şiddetli deprem riskinin normalden çok daha yüksek olduğu belirtilerek halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.



Bilim insanları ülkede 30 yıl içinde 8 ya da 9 büyüklüğünde bir deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu belirtiyor.



Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide 20 bine yakın kişi ölmüş, yüzlerce kişi kaybolmuştu. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki sızıntı da dünyada nükleer felaket korkusunu tetiklemişti.