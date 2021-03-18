'Mega Mutasyon' mu var?

Uzmanlar, virüsün çok daha fazla yayılmasını tanımlayan 'mega mutasyon' ifadesini kullanırken, Bilim Kurulu üyesi Prof Melih Us, bu tanımın bilimsel bir dayanağı bulunmadığı görüşünde.







Tartışılan bir diğer husus ise, 17 bini aşan vaka sayısı nedeniyle kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği.





Us, artan vaka sayılarıyla ilgili, "Haftalık vaka sayıları 100 bine yaklaştı ve artış hızı yukarı yönlü devam ediyor. Bu durum doğru yolda olmadığımızı ve bir şeyleri yanlış yaptığımızı gösteriyor. Bu şekilde devam edersek üçüncü dalga kaçınılmaz. Eğer üçüncü dalga ile karşılaşırsak, can kaybı çok fazla olacaktır" yorumunu yaptı.





"Birinci dalga sonrasında vaka sayıları binin altına indiğinde normalleşmeye başladık ve eylül ayından itibaren ikinci dalgayı yaşadık. İkinci dalgada 9 binli rakamlara geldiğimizde ikinci normalleşme sürecini denemeye başladık. Pozitiflik oranları yüzde 10’un üzerinde ve haftalık vaka sayıları 100 binli rakamlarda giderse korkarım tekrar kapanacağız" ifadelerini kullanan Us şunları söyledi:





"Son bir aydır alınan kararlarla kısıtlamalarda gevşetilmeye gidildi. Örneğin cumartesi günleri birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Hava da güzel olunca insanların evlerde kalması güç bir hal alıyor. Okullar açıldı, ayrıca kafe ve restoranlarda da doluluklar gözleniyor. Bu konuda cevaplanmayı bekleyen en önemli soruların başında “Yeni normalleşme vaka sayılarını nasıl etkiledi?" geliyor.





Halkın salgın karşısındaki tutumunu ve izolasyon tedbirlerini gevşetmemesi lazım. Ancak görülen o ki insanlar bir yıldır devam eden salgından çok sıkıldı. Alınan tedbirleri tüm sektörler için eşit uygulamak ve halkımızı inandırmamız lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz."