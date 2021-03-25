Meğer Anayasa hukukçusu değilmiş!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni de feshedebileceğini iddia etti. Bu iddia ile yıllardır kamuoyunda bir anayasa hukukçusu olarak tanınan Mustafa Şentop’un anayasa uzmanlığını da gündeme getirdi. Şentop'un Anayasa hukukçusu unvanı sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

“HUKUK TARİHİ PROFESÖRÜ ŞENTOP, ANALİZLERİ DE BU KADAR İŞTE ORTADA YANİ…”





Şentop’un Montrö hakkındaki sözlerini eleştiren hukukçu Prof. Dr. Mehmet Köksal, “Meclis Başkanı Şentop (galiba Anayasa Hukuku profesörüydü) demiş ki, ‘Cumhurbaşkanı dilerse Montrö Boğazlar Sözleşmesini de bir kararla fesheder.’ Vay arkadaş. Madem kendini o kadar güçlü hissediyorsun, bir kararla şu otoyol, köprü sözleşmelerindeki dolar şartını feshetsene!” dedi.





Ceza Hukuku Hocası Dilek Ekmekçi “Mehmet Hocam, @KeremALTIPARMAK hoca da geçenlerde öyle yazmış. Anayasa hukuku değil, hukuk tarihi profesörü Şentop, analizleri de bu kadar işte ortada yani…” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.





Bunun üzerine hukukçu Kerem Altıparmak, “Evet doktora tezi anayasa ile ilgili olunca ben de öyle bir hataya düştüm. Aslında anayasaya ilişkin yorumlarının zayıflığından anlamamız gerekirdi, haklısınız.” yorumunda bulundu.





BEKAROĞLU DA “ANAYASA HUKUKÇUSU NASIL YAPAR?” DİYE SORDU





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da 28 Haziran 2020’de şahsi Twitter hesabında, “anayasa hukukçusu” Şentop’un altına imza attığı bir kanunu eleştirerek, “Bu kanunun hazırlayıcısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tur. Anayasa hukukçusu olan Şentop nasıl böyle bir yanlışı yapar? diye sorarken baktım: Hukuk tarihi ana bilim dalı öğretim üyesiymiş, doktora tezi konusu da “Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik.” değerlendirmesinde bulunmuştu.







ERDOĞAN DA “ANASA HUKUKÇUSU” DEMİŞ







Erdoğan da, Mustafa Şentop için “anayasa hukukçusu” ifadesini kullanıyor. Şentop’un TBMM Başkanlığı’na aday gösterildiği sırada, 23 Şubat 2019 tarihli açıklamasında Erdoğan, “Şu anda başkanvekili olarak Meclis’te görev yapan, aynı zamanda bir anayasa hukukçusu durumunda olan Mustafa Şentop arkadaşımız Meclis Başkanlığı’na en uygun arkadaşımızdır dedik ve inşallah yarın adayımız olarak çıkacak” ifadelerini kullandı.





MECLİS SİTESİNDE DOKTORASINI KAMU HUKUKU ALANINDA YAPTIĞI YAZIYOR







TBMM’nin resmi internet adresinde Şentop’un özgeçmişinde de ‘anayasa hukukçusu’ olduğuna dair bir bilgiye yer verilmiyor.





Şentop’un özgeçmişinde şu bilgiler yer alıyor: “Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002’de doktor, 2005’te doçent, 2011’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde bulundu.





ANAYASA KOMİSYONU’NDA GÖREV ALDI





24’üncü, 25’inci ve 26’ncı Dönemde Ak Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24’üncü Dönem’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Ak Parti’yi temsilen görev aldı. 26’ncı önemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27’nci Dönem’de Ak Parti Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.





Aynı dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29’uncu Başkanı oldu. 7 Temmuz 2020 tarihinde yeniden TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Şentop iyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.”