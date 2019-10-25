Meğer O mektup çöpe atılmamış: Trump’ın “aptal olma” dediği mektubu ABD’ye götürecek

TRT’de canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi bürokratlarını yalanlayarak mektubu 13 Kasım’da yapacağı ABD gezisinde yanında götüreceğini söyledi. ABD Başkanı Trump’ın Barış Pınarı Harekatı öncesi kendisine gönderdiği “aptal olma” içerikli mektubun hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Trump benimle olan münasebetinde samimi. Bugüne dek dürüst davrandı. Tabi anlaşamadığımız noktalar var. Kendi kapak yazısıyla o teröristin mektubunu bana göndermesi. Telefon görüşmesinde de bunu ona yakıştıramadığımız söyleyip kınadım. 13’ünde de o mektubu yanımda götüreceğim.” şeklinde değerlendirdi.