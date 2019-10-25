Samanyolu Haber /Gündem / Meğer O mektup çöpe atılmamış: Trump’ın “aptal olma” dediği mektubu ABD’ye götürecek /25 Ekim 2019 09:20

Meğer O mektup çöpe atılmamış: Trump’ın “aptal olma” dediği mektubu ABD’ye götürecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği hakaret ve tehdit içeren 9 Ekim tarihli mektubu sosyal medyaya sızdırılmıştı. 17 Ekim’de gündeme gelen içeriğinde Erdoğan’a “aptal olma” uyarısının yer aldığı mektup hakkında Cumhurbaşkanlığı makamından mektubun çöpe atıldığı ifade edilmişti.

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TRT’de canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi bürokratlarını yalanlayarak mektubu 13 Kasım’da yapacağı ABD gezisinde yanında götüreceğini söyledi.  ABD Başkanı Trump’ın Barış Pınarı Harekatı öncesi kendisine gönderdiği “aptal olma” içerikli mektubun hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Trump benimle olan münasebetinde samimi. Bugüne dek dürüst davrandı. Tabi anlaşamadığımız noktalar var. Kendi kapak yazısıyla o teröristin mektubunu bana göndermesi. Telefon görüşmesinde de bunu ona yakıştıramadığımız söyleyip kınadım. 13’ünde de o mektubu yanımda götüreceğim.” şeklinde değerlendirdi.
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