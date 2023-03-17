Samanyolu Haber /Gündem / Meğer S-400’lere ihtiyacımız yokmuş! /17 Mart 2023 09:09

Meğer S-400’lere ihtiyacımız yokmuş!

Bloomberg’ün haberine göre ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerini yaptığını hatırlatarak “S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yok. Onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimiz” dedi.

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Toplam maliyeti 2,5 milyar doları (47 milyar 500 bin lira) bulan S-400’ler için Türkiye yüzde 45 peşin ödemişti. Yani 1 milyar 125 milyon dolar (21 milyar 375 milyon lira).


Dahası, Türkiye’nin Rusya’dan S-400’ler satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. ABD, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye F-35’ler için 1,25 milyar dolar (23 milyar 750 bin TL) ödemişti.

Türkiye Washington’la herhangi bir gerilimi önlemek için bugüne kadar S-400’leri aktive etmedi.

Gelinen noktada ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Türkiye’nin Siper füze savunma sistemi projesini anlatarak Türkiye’nin artık Rus yapımı hava savunma sistemlerine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Görgün’ün açıklamasına göre Siper testlerinde 100 km (60 mil) uzaklıktaki hedefler vuruldu.

Bloomberg, haberinde bu açıklamanın ‘Washington tarafından memnuniyetle karşılanabileceğini’ belirtti.
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