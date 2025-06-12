Samanyolu Haber /Gündem / Meğer standartlara uygun değilmiş: 'Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir' /12 Haziran 2025 09:52

Meğer standartlara uygun değilmiş: 'Bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir'

Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği'nin açıklamasına göre uluslararası standartları karşıladığına dair sertifikası bulunmayan yerli sistemle bayramda kesilen radar cezaları iptal edilebilir.

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Kurban Bayramı sık aralıklarla yollara kurulan radar sisteminin kestiği cezalarla gündem oldu.

Radara yakalanan vatandaşların bir çoğu radar uyarısı bulunmadan uygulama yapıldığından şikayet ederken yerli radar sistemi hakkındaki iddia cezaların iptal yolunu açmış olabilir.

BAYRAMDA KESİLEN RADAR CEZALARI İPTAL EDİLEBİLİR
Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi.

Hız cezalarında AB ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafın da olması gerektiğini belirten Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ön inceleme yapılmadan direkt sürücülere gönderilemeyeceğini bildirdi.

Yeşil, şu bilgileri verdi:

“Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklığı), EMC sertifikası (Etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikaları olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız.”

RADAR CEZALARI NASIL TAKİP EDİLİR?
Radar cezası (hız ihlali cezası) genellikle 3 ila 10 gün içinde E-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sistemine düşer.

Sürücüye doğrudan kesilen cezalar anında sisteme düşer. Tebligat süresi 10-30 gün arasında değişir, tebliğden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa indirim uygulanır.

Sürücüye doğrudan kesilen cezalar anında sisteme düşer. E-Devlet > Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama ekranından araç plakasına yazılan cezalar T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sorgulanabiliyor.
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