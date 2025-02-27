Meğer Trump KGB ajanıymış!

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Fransız derginin “Moskova’nın Adamı” başlığıyla yayınladığı haberde, Trump’ın geçmişte Sovyetler Birliği istihbarat servisi KGB için çalıştığı iddia edildi. Dergide yer alan bilgilere göre, Trump’a 1980’li yıllarda KGB tarafından “Krasnov” kod adı verildiği ve bu süreçte Sovyet istihbaratının kendisini casus olarak kullandığı öne sürüldü.İddiaya göre, KGB’nin altıncı dairesi, zengin Batılı iş insanlarını casus ve bilgi kaynağı olarak kazanmak için çalışıyordu. Haberde, Trump’ın Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerinin 1970’li yıllarda başladığı ve 1986’da Sovyet istihbaratının kendisini takibe aldığı belirtildi. Trump ve eski eşinin 1987’de Moskova’ya davet edildiği ve bu ziyaretin KGB bağlantılı Infoturist tarafından organize edildiği öne sürüldü.Ayrıca, Trump’ın kaldığı otel odasına gizli kameralar yerleştirildiği iddia edildi. Le Point’in haberinde, Trump’ın New York’taki birçok emlak projesini Rus mafyasıyla birlikte yaptığı ve bu kişilere sattığı iddia edildi. Kazakistan’ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı Elnur Musayev’e dayandırılan iddialara göre, Trump’ın KGB bağlantılı faaliyetleri nedeniyle dosyasının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kaldırıldığı ve özel olarak korunduğu öne sürüldü.Söz konusu iddialar, 1990’ların başında Fransa’ya sığınan eski KGB ajanı Sergey Jirnov tarafından gündeme getirildi. Ancak Trump, yıllardır süren incelemelere rağmen Rusya ile herhangi bir uygunsuz bağlantısı olduğunu veya Başkan Vladimir Putin ile işbirliği yaptığını şiddetle reddetti.