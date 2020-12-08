Samanyolu Haber /Dünya / Meğer yanlış ölçülmüş! /08 Aralık 2020 13:55

Meğer yanlış ölçülmüş!

Asya ülkesi Nepal, Dünya'nın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın yeni yapılan ölçümlerde 73 santim daha yüksek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Meğer yanlış ölçülmüş!

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, ölçümü yapılan Everest Dağı'nın yeni yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğunu duyurdu. 

Gyawali, Everest Dağı'nın en son yapılan ölçümlerden 73 santim daha yüksek olduğunun tespit edildiğini belirtti.

ÇİN KEŞİF EKİBİ 7 MAYIS'TA ZİRVEYE ULAŞMIŞTI

Everest Dağı'nın yüksekliğini hassas şekilde ölçmek için yola çıkan Çin keşif ekibi, 7 Mayıs'ta zirveye ulaşmıştı.

Ekibin, zirvede uydulardan gelen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyalleri ile yerde özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla dağın en yüksek noktasındaki yüksekliğin hassas ölçümünü yapmaya çalışacağı belirtilmişti.

Çin daha önce 1975 ve 2005'te zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı. 

O dönemde Everest Dağı'nın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olarak ölçülmüştü.

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.
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