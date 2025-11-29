Mehmet Ağar bu karenin sırrını açıkladı!

Gerçek Gündemden Seyhan Avşar'a konuşan Ağar, "O yemek Grand Yazıcı Otel’deydi. Otelin sahibi Hayri Yazıcı 9 ay entübe kaldı. İyileşince dostlarını aynı masada topladı. Bir kutlama yemeğiydi. Devlet meselesi o kadar kalabalık masada mı konuşulur? Büyük bir masaydı. Bazılarıyla hiç konuşamadık bile" dedi.





Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği Uludağ'daki yemekle ilgili açıklama yaptı.Yemekte yer alan Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın, fotoğrafın gündem olmasının ardından Yargıtay’a atanması dikkat çekmişti.Ağar, Avşar'ın "Bursa Başsavcısı fotoğraf nedeniyle görevden alındı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:"Benden neden rahatsız olsunlar? Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Ben alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz."