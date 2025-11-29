Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar bu karenin sırrını açıkladı! /29 Kasım 2025 15:32

Mehmet Ağar bu karenin sırrını açıkladı!

Mehmet Ağar, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği yemekte çekilen fotoğrafla ilgili, "Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Ben alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz.” dedi.

SHABER3.COM

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği Uludağ'daki yemekle ilgili açıklama yaptı.

Gerçek Gündemden Seyhan Avşar'a konuşan Ağar, "O yemek Grand Yazıcı Otel’deydi. Otelin sahibi Hayri Yazıcı 9 ay entübe kaldı. İyileşince dostlarını aynı masada topladı. Bir kutlama yemeğiydi. Devlet meselesi o kadar kalabalık masada mı konuşulur? Büyük bir masaydı. Bazılarıyla hiç konuşamadık bile" dedi.

"O FOTOĞRAF NEDENİYLE GÖREVDEN ALINMADI"

Yemekte yer alan Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın, fotoğrafın gündem olmasının ardından Yargıtay’a atanması dikkat çekmişti.

Ağar, Avşar'ın "Bursa Başsavcısı fotoğraf nedeniyle görevden alındı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benden neden rahatsız olsunlar? Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Ben alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz."
