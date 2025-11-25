Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar'ın çok konuşulacak yeni fotoğrafı: Masada kimler yok ki... /25 Kasım 2025 11:59

Mehmet Ağar'ın çok konuşulacak yeni fotoğrafı: Masada kimler yok ki...

Mehmet Ağar ve yüksek yargıdan kimi isimlerin bir yemekte bir araya geldiğini gösteren fotoğraf gündem oldu.

SHABER3.COM

Bursa'da siyaset, yargı ve iş dünyasından kimi isimlerin bir araya geldiğini gösteren ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf hayli dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar'ın yer aldığı fotoğrafta yüksek yargı organlarından isimlerin de bulunduğu görüldü.

Bir otelin restoranında, geniş bir masa etrafında Ağar'la birlikte fotoğraf veren isimler arasında yer alan isimler arasında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz yer alıyor. Solmaz'la birlikte oğlu Avukat Ali Faruk Solmaz da karede bulunuyor.  

Ağar'ın karşısında oturan Solmaz'ın hemen yanında ise eski Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyesi ve Ömür Topaç görülüyor. Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından HSK'ye seçilen Topaç halen Yargıtay üyesi. 

Ağar'ın hemen yanında ise İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'ın oturduğu görülüyor.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç, "Bu isimler için 'Sadece dostane bir akşam yemeği' demek yeter mi, yoksa yargı–siyaset–güvenlik hattındaki görünmeyen bağların yeni bir fotoğrafı mı?" dedi. 
