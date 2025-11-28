Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar'la fotoğrafı çıkan Bursa Başsavcısının görev yeri değiştirildi /28 Kasım 2025 10:35

Mehmet Ağar'la fotoğrafı çıkan Bursa Başsavcısının görev yeri değiştirildi

Bursa’da Mehmet Ağar ve yüksek yargıdan kimi isimlerin bir yemekte bir araya geldiğini gösteren fotoğraf gündem olmuştu. Fotoğrafta yer alan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın HSK kararı ile görev yeri değiştirildi.

SHABER3.COM

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerini yayımladı. Mazeret Kararnamesi kapsamında 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde; Susurluk davası sanıklarından, faili meçhullerle anılan eski bürokrat, polis ve siyasetçi Mehmet Ağar, Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar  ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile avukat oğlu Ali Faruk Solmaz'ın birlikte yemek yediği kare görüntülendi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA
Bugün yapılan HSK görevlendirmesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değişikliğe gidildi. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na alındı. Solmaz'ın yerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
