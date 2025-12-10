Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi adliye'de /10 Aralık 2025 19:15

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi adliye'de

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi, kan ve saç örneği alınması için bugün Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kan ve saç örneği alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından ise adliye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olduMehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINACAK

Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan ve saç örneği alınması bekleniyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil 8 şüpheli, ATK'deki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BASIN MENSUBUNUN KAMERASINA TOKAT ATTI!

Şüphelilerden Ufuk Tetik, adliye koridorlarında kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına tokat attı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)

Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)

Ufuk Tetik

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Buse Öztay
