Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi adliye'de

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olduMehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu
DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINACAK
Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan ve saç örneği alınması bekleniyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil 8 şüpheli, ATK'deki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
BASIN MENSUBUNUN KAMERASINA TOKAT ATTI!
Şüphelilerden Ufuk Tetik, adliye koridorlarında kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına tokat attı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)
Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)
Ufuk Tetik
Gizem Aybaktı
Ebru Gülan
Mustafa Manaz
Dilara Yıldız
Buse Öztay