Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi adliye'de





DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞLARDI





KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINACAK





ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER





BASIN MENSUBUNUN KAMERASINA TOKAT ATTI!





GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olduMehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler belli olduEski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan ve saç örneği alınması bekleniyor.Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil 8 şüpheli, ATK'deki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerden Ufuk Tetik, adliye koridorlarında kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına tokat attı.Gözaltına alınan isimler şöyle:Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)Ufuk TetikGizem AybaktıEbru GülanMustafa ManazDilara YıldızBuse Öztay