Mehmet Akif Ersoy, suçlamalar için 'kurgudan ibaret' dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ersoy, açıklamasında tutuklama kararının somut delillere dayanmadığını savundu. Gizli tanık ifadelerinin tutarsız ve gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:





“Meslek hayatım boyunca tüm faaliyetlerim kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti.”





“Dosyada hakkımda tek bir somut delil yok.”





“Gizli tanık ifadeleri çelişkili, dedikodu ve kurgudan ibaret.”





“İsnat edilen kişilerle örgütsel bağım olmadığı gibi bir kısmıyla yıllardır görüşmüşlüğüm yok.”





Ersoy, hakkındaki suçlamaların uzun süredir sürdürülen bir “itibar suikastı zincirinin son halkası” olduğunu, sosyal medyada üretilen manipülasyonların ve karalama kampanyalarının bu süreci beslediğini ifade etti.





“Bu hukuki değil, insani olarak da büyük bir sarsıntı”





Bazı gizli tanık ifadelerinin soruşturmanın doğal akışı içinde çökmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ersoy, buna rağmen en ağır tedbir olan tutuklamayla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.





Gazetecilik meslek hayatı boyunca kamu yararını gözettiğini, savaş bölgelerinde dahi görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:





“Bugün yaşananlar değerlerime olan inancımı sarsmış olsa da onları ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Adalete olan inancımı koruyorum.”





Ersoy, kendisine destek verenlere teşekkür ederek açıklamasını şöyle tamamladı:





“Suçlamaları kabul etmiyorum. Hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.”





Ne olmuştu?





Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gece tutuklanmıştı. Ersoy hakkında:





Uyuşturucu madde satın alma ve kullanma,





Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma,





Gayri ahlaki ilişki için ortam hazırlama





Gayri ahlaki ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat temin etme





gibi iddialar bulunuyor.





Ersoy, hem savcılık hem de mahkeme ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti. Soruşturmayı “siyasi operasyon” olarak tanımladı ve kendisine yöneltilen soruları “ahlaksız ve çirkin” olarak nitelendirdi. “15 yılda edindiğim itibarı 15 dakikada yok ettiler” diyen Ersoy, tutuklama kararının önceden alınmış olduğunu düşündüğünü söyledi.





Aynı soruşturma kapsamında üç kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.