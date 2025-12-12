Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Akif Ersoy, suçlamalar için 'kurgudan ibaret' dedi /12 Aralık 2025 12:52

Mehmet Akif Ersoy, suçlamalar için 'kurgudan ibaret' dedi

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama kararına ilişkin cezaevinden yazılı bir açıklama yaptı. Ersoy, yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, “Bu iddialar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ersoy, açıklamasında tutuklama kararının somut delillere dayanmadığını savundu. Gizli tanık ifadelerinin tutarsız ve gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Meslek hayatım boyunca tüm faaliyetlerim kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti.”

“Dosyada hakkımda tek bir somut delil yok.”

“Gizli tanık ifadeleri çelişkili, dedikodu ve kurgudan ibaret.”

“İsnat edilen kişilerle örgütsel bağım olmadığı gibi bir kısmıyla yıllardır görüşmüşlüğüm yok.”

Ersoy, hakkındaki suçlamaların uzun süredir sürdürülen bir “itibar suikastı zincirinin son halkası” olduğunu, sosyal medyada üretilen manipülasyonların ve karalama kampanyalarının bu süreci beslediğini ifade etti.

“Bu hukuki değil, insani olarak da büyük bir sarsıntı”

Bazı gizli tanık ifadelerinin soruşturmanın doğal akışı içinde çökmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ersoy, buna rağmen en ağır tedbir olan tutuklamayla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Gazetecilik meslek hayatı boyunca kamu yararını gözettiğini, savaş bölgelerinde dahi görev yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaşananlar değerlerime olan inancımı sarsmış olsa da onları ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Adalete olan inancımı koruyorum.”

Ersoy, kendisine destek verenlere teşekkür ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Suçlamaları kabul etmiyorum. Hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.”

Ne olmuştu?

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gece tutuklanmıştı. Ersoy hakkında:

Uyuşturucu madde satın alma ve kullanma,

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma,

Gayri ahlaki ilişki için ortam hazırlama

Gayri ahlaki ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat temin etme

gibi iddialar bulunuyor.

Ersoy, hem savcılık hem de mahkeme ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti. Soruşturmayı “siyasi operasyon” olarak tanımladı ve kendisine yöneltilen soruları “ahlaksız ve çirkin” olarak nitelendirdi. “15 yılda edindiğim itibarı 15 dakikada yok ettiler” diyen Ersoy, tutuklama kararının önceden alınmış olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aynı soruşturma kapsamında üç kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Akif Ersoy, suçlamalar için 'kurgudan ibaret' dedi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:14