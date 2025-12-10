Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Akif Ersoy'la birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu! /10 Aralık 2025 13:04

Mehmet Akif Ersoy'la birlikte gözaltına alınan isimler belli oldu!

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Şüphelilerin bugün Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanacağını öğrenildi. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)
Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)
Ufuk Tetik
Gizem Aybaktı
Ebru Gülan
Mustafa Manaz
Dilara Yıldız
Buse Öztay
