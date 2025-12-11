Mehmet Akif Ersoy'un dosyasına örgüt suçu da eklendi!

Uyuşturucudan gözaltına alınıp ardından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un iki suç maddesinden tutuklandığı öğrenildi. Jandarma ifadesinde Mehmet Akif Ersoy’a etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyip istemediği soruldu. Ersoy, kabul etmedi.



Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre; Ersoy'un ilk olarak 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ikinci olarak da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek" suçlaması yöneltildi.



Ersoy, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiası ile tutuklandı. Malzeme temin etmek ve yer sağlamak uyuşturucu madde kullanımının kolaylaştırma suçunun cezasının da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olduğu öğrenildi.



Ersoy'un avukatı da 'örgüt' suçlamasına yanıt verdi. Ersoy'un avukatı şunları ifade etti:



"Gizli tanık ifadeleriyle itibar suikastı yapılarak komplo kurulmuştur. Tutuklamak için örgüt suçu mecbur olduğundan örgüt kurma suçu uydurulmuştur. Ersoy, örgütü kimlerle kurmuş? Gülen, Tetik ve Manaz nasıl örgüt ki, kuranlar 3-4 senedir bir araya gelmiyor? Lideri, hiyerarşisi, talimatları, üyeleri belli olmayan örgütün olması mümkün değil"



NELER OLMUŞTU?



Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz da tutuklanan diğer isimler oldu.



Savcılığın sevk yazısında, evlerinde uyuşturucu kullanımına imkân sağladıkları, kadınlara uyuşturucu vererek “çoklu cinsel ilişki ortamları” oluşturdukları ve bu yolla maddi ve sektörel çıkar sağladıkları belirtildi. Gizli tanık beyanlarıyla şüpheli ifadelerinin örtüştüğü aktarıldı. Tutuklama kararında "kuvvetli suç şüphesi", delillerin toplanmamış olması ve delillere etki riski gerekçe gösterildi.



Mehmet Akif Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddetti:



"Grup s... iddialarının hepsi yalandır. M.N ile yüzde 5-10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir."



Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir"



Grup s... iddialarını da yalanlayan Ersoy, bazı kişilerin iftiralarına maruz kaldığını öne sürdü.



Hakimlik sorgusunda da kendini savunan Ersoy, "Evimde arama yapabilirsiniz dedim, yapmadılar. Kendim ya da bir başkası üzerinden uyuşturucu siparişi vermedim, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Evimde birden fazla kişinin cinsel ilişkiye girdiği utanç verici bir suçlamadır. Ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. On beş yılda edindiğim itibarımı on beş dakikada yerle bir ettiler. İki aydır, çevremdekilere bir şey olacak diyorum. Bu sürecin öncesinde İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar. Sonra Rezzan Epözdemir üzerinden üstüme geldiler. Son noktada bana karşı iftirada bulunulması için birtakım kişileri kışkırttılar. Bu, çok net bir şekilde siyasi operasyondur" dedi.



Gözaltına alınanlardan Ufuk Tetik, adliye koridorunda görüntü almaya çalışan bir gazetecinin kamerasına tokat attı.



Soruşturmanın ardından eski Habertürk spikeri Nur Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ersoy’u uzun süre kendisini taciz etmekle suçladı. Köşker, “Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa ettim” ifadelerini kullandı.



Köşker, yaşadığı süreci anlatırken şu örneği verdi: “Sabanın 5’inde ‘Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED’in önüne geç’ diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu.”



Ersoy’un tutuklanmasının ardından, TMSF’nin kayyum atadığı Habertürk, Mehmet Akif Ersoy’un görevden alındığını kamuoyuna duyurdu.