Mehmet Ali Ağca, 14’üncü Leo için İznik’e gitti

1700 yıl önceki Birinci İznik Konsili için “olağanüstü” ifadesini kullanan Ağca, “Ben Papa’ya ‘Hoş geldin’ diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan’ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz” diye konuştu.





“Bu teorilerin en önemlisi biliyorsunuz; Sovyetler hikayesi: NATO, Sovyetler’in Papa’yı vurduğunu iddia etti ve yıkılmasında önemli bir rol oynadı. Sovyetler’in yıkılışı için bu olayların arasında ben bilerek yer aldım. Bunlara pek önem vermemek lazım, hepsini aştık.”





Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını savunan Ağca, “Ben, ilahi bir planın merkezindeyim; dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, teröristtir gibi… Terörist Netanyahu; Vatikan da benimle aynı görüşte. Vatikan’la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz” dedi.‘ÇOK KOMPLO TEORİSİ VAR’Papa 14’üncü Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, “Papa’nın gelişiyle ilgili çok komplo teorisi var. Papa; kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor, biz de saygıyla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.Yıllar boyunca kendisi hakkında da komplo teorileri üretildiğini iddia eden Ağca, şunları söyledi:DHA’nın bildirdiğine göre; Ağca sözlerini şöyle noktaladı:“Açık ve net olarak söylüyorum. Papa’ya, ‘Hoş geldin’ diyoruz. Vatikan’la dost olmamız gerek, buna kesinlikle inanıyorum. Bugün milyarlarca insan dünyanın her tarafında gereksiz yere kavga ediyorlar, Afrika’da, Asya’da. Gereksiz kavgalar tabii bu, dini kavgalar değil. Papa’ya da ‘Hoş geldin’ diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik’te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika.”