Mehmet Ali Ağca, 14’üncü Leo için İznik’e gitti

27 Kasım 2025 19:55

Vatikan’da 44 yıl önce Papa II. Jean Paul’e suikast teşebbüsünde bulunan Mehmet Ali Ağca, ‘İznik Konsili’ için Türkiye’ye gelen Papa 14’üncü Leo ile görüşmek üzere Bursa’nın İznik ilçesinde… Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi cinayetinin ardından kaldığı cezaevinden kaçarak Vatikan’da 1981’de Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa’nın İznik ilçesine gitti.

1700 yıl önceki Birinci İznik Konsili için “olağanüstü” ifadesini kullanan Ağca, “Ben Papa’ya ‘Hoş geldin’ diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan’ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

‘İLAHİ BİR PLANIN MERKEZİNDEYİM’

Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını savunan Ağca, “Ben, ilahi bir planın merkezindeyim; dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, teröristtir gibi… Terörist Netanyahu; Vatikan da benimle aynı görüşte. Vatikan’la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz” dedi.
‘ÇOK KOMPLO TEORİSİ VAR’

Papa 14’üncü Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, “Papa’nın gelişiyle ilgili çok komplo teorisi var. Papa; kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor, biz de saygıyla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

‘SOVYETLERİN YIKILMASINDA YER ALDIM’

Yıllar boyunca kendisi hakkında da komplo teorileri üretildiğini iddia eden Ağca, şunları söyledi:

“Bu teorilerin en önemlisi biliyorsunuz; Sovyetler hikayesi: NATO, Sovyetler’in Papa’yı vurduğunu iddia etti ve yıkılmasında önemli bir rol oynadı. Sovyetler’in yıkılışı için bu olayların arasında ben bilerek yer aldım. Bunlara pek önem vermemek lazım, hepsini aştık.”

‘VATİKAN’LA DOST OLMAMIZ GEREK’

DHA’nın bildirdiğine göre; Ağca sözlerini şöyle noktaladı:

“Açık ve net olarak söylüyorum. Papa’ya, ‘Hoş geldin’ diyoruz. Vatikan’la dost olmamız gerek, buna kesinlikle inanıyorum. Bugün milyarlarca insan dünyanın her tarafında gereksiz yere kavga ediyorlar, Afrika’da, Asya’da. Gereksiz kavgalar tabii bu, dini kavgalar değil. Papa’ya da ‘Hoş geldin’ diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik’te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika.”
