Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katılıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını söyledi.





Yarkadaş, TV100’de katıldığı programda, “Bugün AK Partili bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar' dedi.'' ifadelerini kullandı.



