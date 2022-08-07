Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katılıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını söyledi.
Yarkadaş, TV100’de katıldığı programda, “Bugün AK Partili bir arkadaşıma sordum, ‘Mehmet Ali Çelebi ile bir irtibatınız mı var?’ diye. 'Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti Grup Başkanvekillerinden biri ve AK Parti MKYK Üyesi bir arkadaşımız bir temas kurdular, görüşmeler yaptılar ve Mehmet Ali Çelebi’nin ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında artık milletvekilliğine devam etmesi hususunda anlaştılar' dedi.'' ifadelerini kullandı.
Söz konusu iddianın ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim" ifadelerine yer verdi.
Çelebi'nin paylaşımı şöyle:
"Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"
6'lı masaya 20 soru
6'lı masaya yönelik de paylaşımda bulunan Çelebi, 6'lı masaya 20 soru yöneltti. Çelebi, 6'lı masaya yönelttiği soruları "6'lı masanın aylardır cevaplayamadığı 20 soru! Takım tutma değil ilke tutma zamanıdır. Aslolan devlettir, millettir" notuyla paylaştı.
MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Davası sanıkları arasında yer almasıyla tanınmıştı. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun olan Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirdi.
18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davası kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı ve 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 41 ay cezaevinde kalan Çelebi, 2014 yılında tahliye oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'den istifa eden Çelebi, siyasete atıldı. CHP'nin 35'inci Olağan Kurultayında 378 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi. Şubat 2018'deki kurultayda da Parti Meclisi'ne seçilen Çelebi, 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.
2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.