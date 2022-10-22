Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Çelebi baltayı taşa vurdu: O paylaşım pişman ettirdi! /22 Ekim 2022 20:49

Mehmet Ali Çelebi baltayı taşa vurdu: O paylaşım pişman ettirdi!

Mehmet Ali Çelebi, Bolu belediye başkanı Tanju Özcan için yaptığı paylaşıma bin pişman oldu. Öyle ki Çelebinin AKP'ye yönelik "Şehide kelle diyen anlayışın sırıtık pişmiş kelleleri" tweeti gündem oldu

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CHP'den ayrılarak önce Memleket Parti'sine katılan ardından ise geçmiş dönemde sert sözler ile eleştirdiği AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin Bolu belediye başkanı Tanju Özcan paylaşımı, kendine ait eski paylaşımının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Çelebi,  Tanju Özcan'ı hedef alan paylaşımında "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin söz konusu paylaşımına çok sayıda tepki geldi. Çelebi gelen tepkiler nedeniyle paylaşımına gelen yorumların bazılarını gizlemek zorunda kaldı.

İşte o paylaşım ve yanıtları:


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