Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Erbil'e kök hücre tedavisi /18 Temmuz 2020 20:54

Mehmet Ali Erbil'e kök hücre tedavisi

Oyuncu Mehmet Ali Erbil'in tedavi için saçlarını kazıttığı hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil'in kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi.

SHABER3.COM

Uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için saçlarını kazıttı. Erbil'in son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GÖRECEK

63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in son hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil’in kemik iliğindeki değişim sebebiyle kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi. 

Mehmet Ali Erbil tedavi öncesi saçlarını kazıttı.

2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve “kaçış sendromu’”hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil o döneme dair şunları aktarmıştı: "Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5’i uyup, kullanılmış. Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum. Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Ali Erbil'e kök hücre tedavisi Sonraki Haber >>

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:22:03