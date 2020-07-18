Mehmet Ali Erbil'e kök hücre tedavisi

Uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için saçlarını kazıttı. Erbil'in son hali sosyal medyada paylaşıldı.







Erbil'in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, önceki gün kuaföre giderek, saçlarını kazıttı.





KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GÖRECEK





63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in son hali sosyal medyada paylaşıldı. Erbil’in kemik iliğindeki değişim sebebiyle kök hücre tedavisine başlayacağı öğrenildi.





Mehmet Ali Erbil tedavi öncesi saçlarını kazıttı.





2018 yılında evinde düşerek, yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve “kaçış sendromu’”hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil o döneme dair şunları aktarmıştı: "Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5’i uyup, kullanılmış. Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum. Kardeşime ‘Eğer yürüyemeyeceksem, fişimi çekin’ dedim."