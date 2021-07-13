Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurluyoruz.









76 yıllık hayatı Almanya’da noktalanan Şengül Ağabey’in cenaze namazına maalesef korona önlemlerinden dolayı sınırlı katılım olacak. Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Almanya’nın değişik şehirlerinden cenazeye iştirak etmek isteyen ancak pandemiden dolayı gelemeyenler ise bulundukları yerlerde gıyabi cenaze namazı kılacak.





Merhum Hocamızın cenaze namazını Hizmetten YouTube kanalında canlı yayınlayacağız. Cenaze namazı öncesinde başlayacak yayınımızda, Samsunlu Hocamız’ın yakından tanıyan, yol arkadaşlığı yapmış isimler konuğumuz olacak. Canlı yayınımız sonunda okunan hatimlerin duası yapılacak. Hizmetten.com okuyucuları ve Hizmet gönüllerinin okudukları hatim, Yasin-i Şerif ve Fetih Süresi adedini bildirmesini istirham ediyoruz. Canlı yayınımız Almanya yerel saat 13:00’de başlayacak.