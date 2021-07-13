Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurluyoruz. /13 Temmuz 2021 14:01

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurluyoruz.

Koronavirüsten dolayı yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede ruhunun ufkuna yürürken Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kadim dostu ve dava arkadaşı Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurluyoruz.

'Gözüm arkada kalmayacak'



76 yıllık hayatı Almanya’da noktalanan Şengül Ağabey’in cenaze namazına maalesef korona önlemlerinden dolayı sınırlı katılım olacak. Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Almanya’nın değişik şehirlerinden cenazeye iştirak etmek isteyen ancak pandemiden dolayı gelemeyenler ise bulundukları yerlerde gıyabi cenaze namazı kılacak.

Merhum Hocamızın cenaze namazını Hizmetten YouTube kanalında canlı yayınlayacağız. Cenaze namazı öncesinde başlayacak yayınımızda, Samsunlu Hocamız’ın yakından tanıyan, yol arkadaşlığı yapmış isimler konuğumuz olacak. Canlı yayınımız sonunda okunan hatimlerin duası yapılacak. Hizmetten.com okuyucuları ve Hizmet gönüllerinin okudukları hatim, Yasin-i Şerif ve Fetih Süresi adedini bildirmesini istirham ediyoruz. Canlı yayınımız Almanya yerel saat 13:00’de başlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurluyoruz. Sonraki Haber >>

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:11