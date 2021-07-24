Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül için 'anma ve vefa' programı /24 Temmuz 2021 12:22

Mehmet Ali Şengül için 'anma ve vefa' programı

Vefa, tevazu ve tebessüm insanı Mehmet Ali Şengül'ü anma programına davetlisiniz

SHABER3.COM

Mehmet Ali Şengül, nam-ı diğer Samsunlu Hoca Rahmet-i Rahman’a  uğurlanalı günler oldu. Hayatı hicret, günleri hizmet olan değerli Şengül Ağabeyi anılarıyla, hizmet dolu yaşamıyla anılacak 
Hizmetten.com You Tube kanalından canlı yayınlanacak programa başta ailesi, yarım asırdır dava arkadaşlarının dostlarının katılacak 

Dualarla yad ediecek Şengül Ağabey için  programda dünyanın bir çok ülkesinden gelen taziye mesajları da yayınlanacak.

Anma ve  programı 25 Temmuz 2021 Pazar  YouTube aracılığı ile Hizmetten.com sayfasından  uydudan da MC EU TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz 


25 Temmuz 2021 Pazar
21.00 Berlin Saati
22.00 İstanbul Saati
15.00 Newyork Saati
20.00 Londra Saati

Programın Canlı yayınını seyratmek için tıklayın ve hatırlatıcısına dokunun   


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