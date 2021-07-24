Mehmet Ali Şengül için 'anma ve vefa' programı

Mehmet Ali Şengül, nam-ı diğer Samsunlu Hoca Rahmet-i Rahman’a uğurlanalı günler oldu. Hayatı hicret, günleri hizmet olan değerli Şengül Ağabeyi anılarıyla, hizmet dolu yaşamıyla anılacak

Hizmetten.com You Tube kanalından canlı yayınlanacak programa başta ailesi, yarım asırdır dava arkadaşlarının dostlarının katılacak





Dualarla yad ediecek Şengül Ağabey için programda dünyanın bir çok ülkesinden gelen taziye mesajları da yayınlanacak.





Anma ve programı 25 Temmuz 2021 Pazar YouTube aracılığı ile Hizmetten.com sayfasından uydudan da MC EU TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz











25 Temmuz 2021 Pazar

21.00 Berlin Saati

22.00 İstanbul Saati

15.00 Newyork Saati

20.00 Londra Saati











